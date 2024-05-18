Hatay'da tefecilik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da tefecilik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla Z.S, N.B, N.B. ve F.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 1106 çek ve senet, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ve suç unsuru olduğu tespit edilen not kağıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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