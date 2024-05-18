Hatay'da tefecilik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Hatay valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla Z.S, N.B, N.B. ve F.G. gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada 1106 çek ve senet, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ve suç unsuru olduğu tespit edilen not kağıtları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

