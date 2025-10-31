Hatay'da teknenin halatına köpek balığı dolandı

Hatay'da balıkçılık yapan Mustafa Oktay, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldı.



Bir süre sonra Oktay, teknenin halatına bir şeyin takıldığını fark etti.



Halata köpek balığının dolandığını gören Oktay, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



Mustafa Oktay, gazetecilere, 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk defa böyle bir an yaşadığını söyledi.



Halatı balıktan ayırırken çok zorlandıklarını anlatan Oktay, "Boyu teknenin boyu kadar vardı. Bizi biraz korkuttu." dedi.