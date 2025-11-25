Hatay'da TIR'ın dorsesinden 16 kaçak göçmen çıktı
25.11.2025 02:07
DHA
DHA
Hatay'da polisin durdurduğu TIR'da 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere yurda soktuğu iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine bir TIR’ı durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, dorsede 16 kişi ile karşılaştı.
Yapılan kontrolde 16 kişinin, yurda yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmenleri yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.