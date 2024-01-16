Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı

Hatay'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı

'ın Dörtyol ilçesinde 13 Ocak akşamı bir grup motosikletli uğurlamak için konvoy oluşturdu.

Konvoyda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Görüntülerden tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme" suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

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