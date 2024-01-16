Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 13 Ocak akşamı bir grup motosikletli asker uğurlamak için konvoy oluşturdu.
Konvoyda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Görüntülerden tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme" suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.
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