Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kırıkhan-Hassa yolunda şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Servet Mecit'in (31) kullandığı 07 BOS 294 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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