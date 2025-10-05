Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Ocaklı Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.

E.S.'nin (29) kullandığı otomobil ile A.O.'nun (23) kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve 8 aylık E.S.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.