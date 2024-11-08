Hatay'da trafik kazası: Yoldan çıktı, binanın çatısına düştü

Hatay'da ilgniç bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü.

Hatay'da trafik kazası: Yoldan çıktı, binanın çatısına düştü

'ın Hassa ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol hizasındaki ahırın çatısına düştü.

Yeni Mahalle'de  M.Y'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, yol hizasında bulunan Zekariye Abeş'e ait ahırın çatısına girdi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde ve ahırın çatısında hasar meydana geldi.

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