Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sıtkı Nazifşan'ın kullandığı traktör, Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı mevkiinde T.M. idaresindeki panelvanla çarpıştı.



Kazada traktördeki Havva Nazifşan hayatını kaybetti, traktör ve panelvan sürücüleri yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.



Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

