Hatay'ın Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.
Karaali Mahallesi'nde dün pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerden nişanlı çiftten Mahmut Afsal'ın annesi Kerime Afsal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SAYI 4'E YÜKSELDİ
Yaralı iki kişinin tedavisinin devam ettiği, firari Nihat D. ile beraberindeki iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
TÜFEKLE EVE SALDIRMIŞTI
Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde Nihat D'nin, erkek kardeşine istedikleri Bilem Doğru'nun başka biriyle nişanlandığını öğrenmesi üzerine beraberindeki iki kişiyle genç kızın evine gittiği, burada düğün hazırlığı için bulunan iki ailenin mensuplarına tüfekle ateş ettiği iddia edilmişti.
Olayda yaralanan 6 kişiden Bilem Doğru olay yerinde, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
Hatay'da tüfekli saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Türkiye
Hatay'da erkek kardeşine istedikleri kızın başka biri ile nişanlandığını duyan erkek kardeş kız evine pompalı tüfekle saldırdı. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.