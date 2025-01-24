Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

'da Ali K. yönetimindeki otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 3 motosikletle, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Arnavutköy’de depo yangını

Arnavutköy’de depo yangını

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...