Hatay'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da Ali K. yönetimindeki otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Bekir Elmas idaresindeki 3 motosikletle, ardından Mehmet Kıran'ın kullandığı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücüler Elmas ile Kıran, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.