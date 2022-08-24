Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 13:50

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

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'ın İskenderun ilçesinde taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, bir taş ocağındaki işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis, Bekir Pişkin ve Vedat Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçilerin cenazeleri ve kamyonetin çıkarılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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