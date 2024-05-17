Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı

Hatay'da bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı

Jandarma ekipleri, madde ticareti, temini ve kullanımı ile kaçakçılık suçlarını engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Kentte son bir haftadır yürütülen operasyon ve uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında toplam 10,550 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu kullanımı için aparat, 282 kök kenevir, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak içki, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm, bir hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 17 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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