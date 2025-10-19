Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu hakkında kesinleşmiş toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL idari para cezası bulunan M.U. isimli zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.