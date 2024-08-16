Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

'da polis ekipleri Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerindeki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 725 hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 4 bin 745 dolar, 360 avro ile 12 bin lira ele geçirildi.

Polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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