Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 kişinin getirdiğini tespit etti.

Altınözü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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