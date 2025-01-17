Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Hatay'da 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 kişinin uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
Altınözü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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