Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap bulundu.
Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI
Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
