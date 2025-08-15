Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin hap bulundu.

Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...