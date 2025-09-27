Hatay'da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Payas ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı.

'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurdu.

Üst aramasında 166 hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli A.İ.G.'nin otluk alana pet şişe attığını fark etti.

Şişede uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

