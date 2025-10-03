Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 36 şüpheli şüphelinin şahsın yapılan ev üst ve araç aramasında; 9 kilo 679 gram Kubar Esrar, 41 bin adet makaron, 4 bin 991 paket kaçak sigara, 164 kilo kıyılmış tütün, 101 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 1 bin 260 litre kaçak alkol, 456 adet sahte taklit ürün, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şahıs hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı.