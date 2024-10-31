Hatay'da vahşet: 4 kediyi köpeklere parçalattı

Armutlu Mahallesi'ndeki Atatürk Alışveriş Merkezi esnafı, soğuktan korunmaları için bıraktıkları prefabrik boş iş yerindeki 4 kedinin saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü gördü.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısının gece saatlerinde bir kişi tarafından açılarak içeriye köpeklerin alındığını tespit etti.



Esnafın şikayeti üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kişiyi gözaltına aldı.