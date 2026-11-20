Hatay'da vahşet: Varilin içinde yok etmeye çalıştılar
20.11.2026 12:35
Hatay'da kayıp olarak aranan adamın, ilişki yaşadığı kadın ve eşi tarafından varil içinde yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yok edemedikleri cesedi, Asi Nehri'ne attıkları belirlendi.
Hatay'da kayıp olarak aranan adamın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi.
Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının eşi E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi.
Durum üzerine E.C.K., eşi ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı. Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, adamın cesedini yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı.
Ekipler nehir çevresinde inceleme yaptı.
CESEDİ YOK EDEMEDİLER
Cesedi yakarak yok edemeyen çift, geriye kalan bedeni çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi.
M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
CESEDİ BİR ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU
Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve eşi M.K.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.
Asi Nehri'nde dalgıç polislerince yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içerisinde cesedi bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan karı koca ve kendilerine yardım eden aile yakını beş kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.