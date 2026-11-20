Hatay 'da kayıp olarak aranan adamın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi.

Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının eşi E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi.

Durum üzerine E.C.K., eşi ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı. Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, adamın cesedini yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı.