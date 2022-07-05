Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 18:12

Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza

'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı.

Hatay Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.

Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.

Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.

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