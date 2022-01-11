Hatay'da yasaklı ırk köpekler ücretsiz kısırlaştırılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, yazılı açıklamasında, yasaklı ırkların sokağa bırakılmaması gerektiğini belirtti.



Yasaklı köpeklerin yasa gereği, kısırlaştırılması, mikro çip takılması ve aşılanması kaydıyla sahipleri tarafından beslenebileceğini hatırlatan Kilisli, şunları kaydetti:



"Yasa sonrası bazı köpek sahipleri bu cinsteki hayvanlarını ya sokağa terk etti ya barınağımıza bıraktı. Biz de Belediye Başkanımız Lütfü Savaş’ın öncülüğünde harekete geçtik. Hayvanların sokağa ya da barınağa terk edilmesinin önüne geçmek için kısırlaştırma işlemlerini 14 Ocak'a kadar ücretsiz yapacağız. Hayvan sahipleri, kısırlaştırma sonrası il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde mikro çip taktırıp kuduz aşılarını yaptırmalıdır. Bu işlemler sonrası hayvanlarına bakabilecekler. Bunun dışında hareket edenler hakkında yasal işlemler yapılacaktır."

