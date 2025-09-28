Hatay'da yıkım: Dokuz katlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan dokuz katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yerle bir oldu.

Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.