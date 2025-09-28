Hatay'da yıkım: Dokuz katlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden zarar gören dokuz katlı bina, iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 'da mahkeme süreci sona eren binaların ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan dokuz katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yerle bir oldu.

Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

