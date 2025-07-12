Hatay'da yılan paniği: Evin bahçesine girdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, özel bir aparatla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'da yılan paniği: Evin bahçesine girdi

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde bulunan bir eve yılan girdi. Evin bahçesindeki ağaca tırmanan yılanı gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaca tırmanan yılanı özel aparat yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da yılan paniği: Evin bahçesine girdi - 1

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