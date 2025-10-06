Hatay'da yol çalışmasında kaza: Uçuruma yuvarlanıp öldü

Hatay'da yol açma çalışmasında meydana gelen kazada, iş makinesi operatörü öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi.

Bölgede yol açan Yusuf Yalman'ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yalman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.