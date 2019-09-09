Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin 17 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında bir bölümü zeytinlik olan 500 dönüm alan zarar gördü.
Hatay'da zeytinlik alanda yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangında 500 dönüm alan zarar gördü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm alanda zarar oluştu.