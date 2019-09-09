Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm alanda zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin 17 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında bir bölümü zeytinlik olan 500 dönüm alan zarar gördü.