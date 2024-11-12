Hatay’da zeytinlikte yangın çıktı.



Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesindeki Bozlu Mahallesi’nde yaşandı.



Bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alanda yangın çıktı.



Zeytinlik alandaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Çıkan yangından dolayı zeytinlik alan zarar gördü.