Hatay'da zincirleme kaza: Altı yaralı

Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan'daki Menderes Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Çevreyolu üzerinde üç otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Araçlardaki beş kişi hafif yaralandı.

Altı yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.