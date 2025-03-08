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Hatay'da zincirleme traifk kazası: Üç araç birbirine girdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde üç araçlık zincirleme trafik kazasında meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme traifk kazası: Üç araç birbirine girdi

Antakya-Samandağ kara yolu Hatay Adliyesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen üç araç kaza yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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