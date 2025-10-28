Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Suriye uyruklu yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı da tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Dörtyol-Erzin kara yolunda 31 MB 1735 plakalı minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Göçmen Kaçakçısı
- Hatay