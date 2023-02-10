Hatay'daki deprem hırsızlarını özel harekat polisleri yakaladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunan 20 şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a görevlendirilen özel hareket polisleri, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Osmaniye'den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.