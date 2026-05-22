Hatay'daki heyelanda çocuğunu kaybeden anne. "Güvende olsunlar diye kızıma göndermiştim"
22.05.2026 05:40
Hatay'daki heyelanda evlatlarını kaybeden acılı anne, çocuklarını daha güvenli olduğu için kızının evine göndermiş
Hatay’da aşırı yağışla birlikte yaşanan heyelanda 15 yaşındaki oğlunu kaybeden ve 10 yaşındaki oğlu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gözü yaşlı anne, olay gecesi evlatlarını daha güvenli olduğu için kızının evine göndermiş.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da etkili olan şiddetli yağışlarla caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı.
Aşırı yağışların etkili olduğu Antakya'da yaşanan heyelanda çöken evdeki 4 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdulhanan Elmuhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayda Abdulhanan’ın 10 yaşındaki kardeşi Abdulcelil Çelik Elmuhammed de ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayda bir evladını kaybeden, bir evladı da yaşam mücadelesi veren gözü yaşlı anne Güner Elmuhammed, olay gecesi 2 evladını daha güvenli olduğunu düşündüğü yeni evli kızının evine gönderdiğini ve sonrasında olayın yaşandığını söyledi.
Göz yaşları içerisinde evlatlarını bulunduğu anı anlatan anne, "Ölen oğlumu kepçeyle buldular, birinin de çamurun içinden ayakları sadece görünüyormuş" dedi.
Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Abdulhanan Elmuhammed
Evlatlarını daha güvenli olduğu düşüncesiyle yeni evli kızının yanına gönderdiğini anlatan anne Güner Elmuhammed, evlatlarının çamur içerisinden çıkarıldığını ifade ederek, "Ben evimdeydim. Yağmur dolayısıyla, benim evim akıyor diye yeni evli olan kızıma kardeşlerini alıp kendi evine gitmesini söyledim. Bana dörde yakın telefon geldi. Benim evli kızım, ‘anne ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde ve dağ üstümüze yıkıldı’ dedi. Oğullarımı bulamadım, çamurun içinde de aradım. Dağda da aradım, bulamadım. Ölen oğlumu kepçeyle buldular. Birinin de çamurun içinden sadece ayakları görünüyormuş. Çıkarttılar, şimdi komada beyin kanaması geçiriyor." dedi.
"BİR CENAZEM, BİR DE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN OĞLUM VAR"
Yaşanan heyelanın haberini alır almaz bölgeye gittiğini ifade eden acılı anne, "Orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evin aniden yıkılıp çocuklarımı, beş kişiyi sürükleyerek yola atlayacağını, bilmiyordum ki. Bilseydim ben kapıyı kilitlerdim. Göndermezdim bile. Şimdi bir oğlumu gömeceğim, birisi ise komada. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın." diye konuştu.