Hatay'daki heyelanda çocuğunu kaybeden anne. "Güvende olsunlar diye kızıma göndermiştim"

Evlatlarını daha güvenli olduğu düşüncesiyle yeni evli kızının yanına gönderdiğini anlatan anne Güner Elmuhammed, evlatlarının çamur içerisinden çıkarıldığını ifade ederek, "Ben evimdeydim. Yağmur dolayısıyla, benim evim akıyor diye yeni evli olan kızıma kardeşlerini alıp kendi evine gitmesini söyledim. Bana dörde yakın telefon geldi. Benim evli kızım, ‘anne ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde ve dağ üstümüze yıkıldı’ dedi. Oğullarımı bulamadım, çamurun içinde de aradım. Dağda da aradım, bulamadım. Ölen oğlumu kepçeyle buldular. Birinin de çamurun içinden sadece ayakları görünüyormuş. Çıkarttılar, şimdi komada beyin kanaması geçiriyor." dedi.

"BİR CENAZEM, BİR DE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN OĞLUM VAR"

Yaşanan heyelanın haberini alır almaz bölgeye gittiğini ifade eden acılı anne, "Orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evin aniden yıkılıp çocuklarımı, beş kişiyi sürükleyerek yola atlayacağını, bilmiyordum ki. Bilseydim ben kapıyı kilitlerdim. Göndermezdim bile. Şimdi bir oğlumu gömeceğim, birisi ise komada. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın." diye konuştu.