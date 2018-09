Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda, elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kablolardan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.



Yangına 7 helikopter, 4 uçak, 47 arazöz, 3 dozer, iki greyder, 10 teknik eleman ve 250 söndürme işçisiyle müdahale edildi.



Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahalleleri de tehdit eden yangın, kontrol altına alındı.



Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 30-40 hektarlık alan zarar gördü.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.



Yangının bölgedeki elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kabloların çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığını düşündüklerini ifade eden Ketmen, "Soğukoluk Yaylası'nda bulunan risk altındaki hanelerdeki vatandaşlarımızın dumandan etkilenmemesi için jandarma aracılığıyla tahliye edilmesi talep edildi. Ancak yangın kontrol altına alındığı için gerek görülmedi." ifadesini kullandı.



Ketmen, şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığını da sözlerine ekledi.



VATANDAŞLARDAN DESTEK



Bölge sakini Fikret Gökçe, yangını sabahın erken saatlerinde helikopter seslerinden ve çıkan dumanlardan anladıklarını söyledi.



Alevlerin bir anda evlerin olduğu bölgede yoğunlaştığını anlatan Gökçe, "Oldukça büyük burası, yüz yılın üzerinde ağaçların olduğu Hatay'ın akciğeridir. İnsanların hafta sonu nefes aldıkları bölge burası. Büyük bir müdahale var ama çok büyük alana yayılmış. Vatandaş olarak söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için geldik. Çok üzücü bir durum akciğerlerimizi maalesef kaybediyoruz. Devletin bütün erkanı burada herkes yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.



Alparslan Ateş ise Soğukoluk'un önemli bir yayla turizm merkezi olduğunu, herkesin cansiparane mücadele ettiğini aktardı.



Kazım Kocabozdoğan da yangının herkesi üzdüğünü belirterek "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Burada sevindirici nokta herhangi bir can kaybının olmaması. Bütün ekipler canla başla çalışıyor." ifadesini kullandı.



"SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR"



Bölgede incelemelerde bulunan Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını söyledi.



Yangının bölgeye maalesef büyük zarar verdiğini belirten Vurucu, "Uçak ve helikopterlerimiz hala soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın çıktığında küçük bir alandaydı ama rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Üzülüyoruz, ciğerimiz yanıyor çünkü Hatay'ımızın göz bebeği Belen'imizin incisi Soğukoluk'u böyle görmek ziyadesiyle üzüyor. İnşallah bu tür yangınları bir daha yaşamayız." dedi.



Vatandaşların da yangının sönmesi için canla başla ekiplere yardım ettiğini kaydeden Vurucu, emeği geçenlere teşekkür etti.



"YANGIN ŞU ANDA KONTROL ALTINDA"



Yanan alanları havadan denetleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış saatinden hemen sonra ekiplerin müdahaleye başladığını söyledi.



Havadan ve karadan söndürme işlemi yapılan müdahaleye vatandaşların ve jandarma ekiplerinin de katkı sağladığını belirten Temur, "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı olmamış. Kişilerin mallarına, evlerine herhangi bir zarar gelmemiş. Yangın şu anda kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alan 30-40 hektarı geçmez diye düşünüyoruz ama tam net alan daha sonraki çalışmalarla ortaya çıkacak." dedi.



Bir gazetecinin yangının tekrar alevlenmesine karşın alınan önlemleri sorması üzerine Temur, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve her türlü önlemi aldıklarını paylaştı.



En küçük kıvılcım sönünceye kadar ekiplerin bölgede hazır bulunduğunu anlatan Temur, "Bu süre bazen bir gün, bazen 48 saat bazen de 3-4 gün sürer. Bizim burada ekiplerimiz sürekli dinlenerek tüm ateşi söndürecekler. Yangının etrafında sorumlu arkadaşlarımız olacak. Onlar, yangın tam sönene kadar görev yerini terk etmeyecekler." diye konuştu.



Temur, yangının çıkış sebebinin elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kablolardan kaynaklandığı yönünde bilgi olsa da kesin sebebinin jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.