Hatay'daki orman yangını kontrol altında

Suriye sınırının Güveççi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışması sürüyor.