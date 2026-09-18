Hatay'daki orman yangını kontrol altında
18.09.2026 11:41
Son Güncelleme: 18.09.2026 13:51
DHA
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.