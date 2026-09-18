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Hatay'daki orman yangını kontrol altında

18.09.2026 11:41

Son Güncelleme: 18.09.2026 13:51

Hatay'daki orman yangını kontrol altında
DHA

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA, AA
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yangın ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.