Hatay’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı

Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Toplam 1980 hane tahliye edilerek, yaklaşık 5 bin 300 vatandaş yurtlara yerleştirildi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yi gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.