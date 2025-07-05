Hatay'daki orman yangınının tahribatı görüntülendi

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Hava kararana kadar yangına havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı.

Gece boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Sabahın ilk saatleriyle karadan müdahalenin yanı sıra tekrardan helikopterlerle havadan müdahale başladı.



Rüzgarın etkisini yitirmesiyle kısmen kontrol altına alınan yangın başlanan yangın dron ile görüntülendi.