Hatay'daki yangın büyüdü, tahliyeler başladı

Dörtyol'daki Çökek Yaylası Burun mevkisinde saat 16.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye sevk edildi.



YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki dağlık Aktaş Mahallesi'nde evlerin boşaltılması için görevliler tarafından anonslar yapıldı.

"BİN 870 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Önlem amaçlı evler boşaltılmaya başlanırken, camilerden ise söndürme çalışmasına gelen takviye ekiplerin ulaşımının kolaylaşması için yolların boşaltılması ve araçların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçak ve 8 helikopterle havadan da destek sağlanıyor.

Bu arada Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Karakese Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, "Saat 16.30’da Kırmızıburun mevkisinde yangın çıktığı ihbarı alınmış; ihbarla birlikte başta orman teşkilatımız, AFAD’ımız, itfaiye, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte görev alacak tüm ekipler sahaya intikal etmiştir. Bölgemizde yangına müdahale için 6 helikopter ve 2 uçak görev almıştır. Saat 20.00’ye kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiştir. Diğer taraftan, ilimiz genelinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 404 araç ve bin 100 personelle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol hem de Payas tarafındaki 9 yaylamız tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Şu an itibarıyla yaylalarımızdaki hasarı net olarak söylemek mümkün değildir. Ancak sadece Ziyaret Yaylası’nda 4–5 evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu 9 yayladan toplam 920 hanemiz ve bin 870 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımız Dörtyol Kız Yurdu’nda konaklatılmakta, isteyenler burada kalmakta ve tüm temel ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.



"RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTTI"



Kentte Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi 4-5 gündür olağanüstü bir dönem yaşandığını kaydeden Masatlı, "Antakya’daki yangınımızı söndürmüştük; buradaki yangını da inşallah tüm kurumlarımızın iş birliği ile söndürmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla avantajlarımız ve dezavantajlarımız var. Avantajımız, rüzgarın şiddetini azaltmış olması. Dezavantajımız ise özellikle topografik zorluklarımız. Ancak gerek iş makinelerimiz gerekse orman teşkilatımızın ekipleri yangının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Duruma göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Buradan başta Dörtyollu ve Payaslı vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.