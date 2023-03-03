Hatay'da kuyumcu dükkanlarını yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

ÇALDIKLARI ZİYNET EŞYALARLA ARABA ALDILAR



Adres ve araçta yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin altınları bozdurdukları ve bu parayla da lüks araç satın aldıkları belirlendi.

Adresteki mallara ve araca ekipler tarafından el konuldu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.