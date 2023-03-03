Hatay'da kuyumcu dükkanlarını yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

Hatay'da depremin ardından yıkılan kuyumcuların enkazına girip altın, para ve değerli eşyaları çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Hatay'da kuyumcu dükkanlarını yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 'da deprem esnasında yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin İstanbul’a geldiğinin tespiti edildi. Esenyurt'ta kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheli Mehmet G.(28), Ahmet I (36), Hülya N.(31), Zekiye B.(33) ve Erdoğan T.(41) yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Hatay'da kuyumcu dükkanlarını yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı - 1

ÇALDIKLARI ZİYNET EŞYALARLA ARABA ALDILAR

Adres ve araçta yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım , 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin altınları bozdurdukları ve bu parayla da lüks araç satın aldıkları belirlendi.

Adresteki mallara ve araca ekipler tarafından el konuldu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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