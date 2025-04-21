Hatay'da uyuşturucu operasyonu: İki tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın iki kişi tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: İki tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 49,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.A ve B.K. isimli biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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