Hatay'ı sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da ardından akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı. Birçok işyerini de su bastı.