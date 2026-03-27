Hatay'ı sağanak yağış vurdu
27.03.2026 02:30
Anadolu Ajansı
Kentin pek çok cadde ve sokak su altında kaldı.
Hatay'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Birçok araç mahsur kaldı.
Hatay'ın İskenderun, Defne ve Belen ilçelerinde sağanak hayatı adeta felç etti.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalanları kurtardı. Ekipler, sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.