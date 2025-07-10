Hatay'ın 60 gün suyu kaldı

Hatay, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.



Kent genelinde yağışlar, geçen yıla göre yüzde 64 azaldı. Bu durum, Karaçay Barajı'nda doluluğun yüzde 24'e kadar gerilemesine yol açtı.



Kuraklığın günden güne artan etkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ana gündem maddelerinden biriydi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tasarruf çağrısı yaptı.



YÜZDE 20'YE GERİLEDİ

Hatay'ın bir başka önemli su kaynağı Yayladağı Barajı'nda da son ölçümlerde, doluluğun yüzde 20'ye gerilediği belirlenmişti.



Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı da kuraklığın etkisiyle tamamen kurumuştu.

