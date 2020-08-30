Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 21:01

Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi, Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde dumanlar yükseldi.

Sınıra yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yangın, kısa sürede büyürken alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

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