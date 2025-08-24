Hataylı depremzede organ bekliyor
Mehmet Uğraş, Hataylı bir depremzede. Ancak organ nakliyle hayata tutunabileceği hastalığı 3 yıl önce ortaya çıktı. Şimdi İstanbul'da yoğun bakımda. Organ bağışı farkındalığı oluşturmayı amaçlayan eşi ise bir mucize için bekliyor.
Önce akciğer hastalığı tanısı aldı, ardından depremde enkaz altında kaldı. Durumu giderek ağırlaştı.
Bir buçuk yıldır akciğer nakli bekleyen Hataylı depremzede Mehmet Uğraş'ın durumu ağırlaştı, Hatay'dan İstanbul'a sevk edildi.
Kısa süre sonra da entübe edildi.
32 yaşındaki Mehmet Uğraş Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EKMO cihazına bağlandı.
Yani hem kalbi hem de akciğerleri makineyle çalıştırılıyor.
Yaşaması için tek şansı akciğer nakli.
"DURUMU ENKAZ ALTINDA DAHA DA AĞIRLAŞTI"
Mehmet Uğraş'ın eşi Sevgi Yurttagül Uğraş gelecek iyi bir haber bekliyor.
"3 yıl öncesine kadar sizler gibi bizim de çok güzel bir hayatımız vardı. Güler yüzlü bir eşim vardı. Hayat mücadelesi veriyor şu anda." diyen Uğraş, 1.5 yıldır nakil listesinde sıra beklediklerni aktardı.
3 yıldır hastalıkla mücadele ettiklerini ifade eden Sevgi Yurttagül Uğraş, "Eşimin durumu enkaz altındaki süreçte daha da ağırlaştı. Dün fenalaştı, entübe edildi. Doktorumuz çok kısa bir ömrü kaldığını ve acilen organ nakli olması gerektiğini söyledi. Şu an yaşam mücadelesi veriyor." dedi.
33 BİNDEN FAZLA HASTA NAKİL BEKLİYOR
Akciğer nakli canlı vericiden yapılamıyor, ancak beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının bağışlanmasıyla mümkün olabiliyor...
Türkiye'de bu yıl 13 hastaya akciğer nakli yapıldı...
Bu yıl beyin ölümü gerçekleşen bin 466 kişinin yalnızca 332'sinin ailesi organ bağışına izin verdi...
33 binden fazla hasta organ nakli için sırada bekliyor.
