Hataylı depremzedeye 400 bin TL’lik "moloz" engeli

Bütün mecralara başvurduğunu ifade eden Bağcı, "Yerinde dönüşüme başvurdum ve onaylandı. Hafriyat şirketi molozları kaldırmadığı için süreci ilerletemiyorum. Belediyeye, kaymakamlığa her yere başvurdum ama geri dönüş alamadım. Başka bir inşaat şirketi de molozları kaldırmak için 400 bin TL istiyor." diye konuştu.



İnşaata başlayabilmesi için molozları kalkması gerektiğini ifade eden Bağcı, “Oldukça fazla mağduruz. Burası 4 daire bir binaydı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntümüz var. Bir konteyner boyunda duvar bırakıp moloz bıraktılar. Bütün binanın temellerini, demirlerini alıp gittiler. Yardım bekliyoruz. Yani bu konuda bize bir geri dönüş sağlaması için. Bu sadece benim sorunum değil. Bunun gibi bir sürü kişi var ama sesini duyuran kimse yok. Bu konu hakkında yardım istiyoruz. Burada yeni bir yuva kurmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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