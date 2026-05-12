Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye çağrısı: Bir mekanizma ihtiyacı var, hızla oluşturulmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını da önerdi.

“YAVAŞLAMA HALİNDEN ÇIKILMALI”

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin kritik gündemlerinden biri olduğunu belirten Hatimoğulları, "Süreç bir müddettir durağan. Bu yavaşlama halinden mutlaka ama mutlaka çıkılmalı." ifadesini kullandı.

Somut bir yol bulunması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "İvmenin artması için de bizler DEM Parti olarak yoğun bir çaba içindeyiz ve somut önerilerimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

“MEKANİZMAYA İHTİYAÇ VAR”

"Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır ve bu hızla oluşturulmalıdır." diyen Tülay Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"- Hem bugünkü tıkanıklığı gidermek hem de süreç içerisinde ileride oluşma ihtimali olan sorunları çözmek, o sorunlardan başarıyla çıkabilmek için bu tür mekanizmalara ihtiyaç var. Önemli bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Kurulacak bu mekanizma sürecin siyasi muhataplığını da üstlenebilir.

- Bu mekanizmaya dair tartışma, komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pekala ilerleyebilir. Birini, diğerinin bekletilmesi için bir gerekçe haline getirmemek lazım."