İstanbul'da pazar sürprizi: Aniden bastırdı, hazırlıksız yakaladı

İstanbul pazar sabahına sağanak yağışla başladı.

Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.