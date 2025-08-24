İstanbul'da pazar sürprizi: Aniden bastırdı, hazırlıksız yakaladı
Hava sıcaklığının bugün 30 derece olması beklenen İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak sürprizi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak.
İstanbul pazar sabahına sağanak yağışla başladı.
Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar yurt genelde kademe kademe etkisini yitirecek.
Hava sıcaklıkları bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.
Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 31 derece.
- Edirne 32 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 35 derece.
- Manisa 35 derece.
- Adana 35 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 31 derece.
- Samsun 29 derece.
- Trabzon 28 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 41 derece.
- Gaziantep 40 derece.
