Hava almak için çıktı, balkondan düştü: Denizli'de feci ölüm
Denizli'de hava almak için balkona çıkan Murat Çetin, dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan Murat Çetin (60) dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Denizli
- Ölüm