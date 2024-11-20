Hava almak isterken canından oldu
Diyarbakır'da 7 katlı binanın 5. katından hava almak için açtığı pencereden düşen 65 yaşındaki emekli vaiz Muhammed Zaif Başer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da pencereden düşen emekli vaiz yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi.
Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü.
Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Başer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.
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